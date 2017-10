Smartphone Pas Cher neuf DOOGEE X10 à Djibouti

Smartphone neuf, scellé dans son boite d'origine, jamais ouvert.

Prix: 15 000 - 18 000 DJF

Remise d'une facture client.



OS: Android 6.0

Type de prise de courant: norme Union européenne

Design: Cadre en alliage de zinc

Couleur: Argent, Noir, Or



Processeur (CPU) : 1.3GHz

Affichage: 5.0 pouces IPS 854 * 480 pixels

Capacité de stockage interne(ROM) : 8 Go

Mémoire vive (RAM: 512 Mo)

Mémoire externe: carte micro SD jusqu'à 32 Go (non incluse)



Caméra arrière: 5,0MP HDR F2.2 avec flash LED

Caméra avant: 2.0MP F2.2

Batterie: 3360mAh (un délai de veille de 16 jours et une conversation téléphonique de 20 heures)

Carte SIM: Carte double SIM ou One SIM & TF

Taille: 146.8x73x9.8mm (LxLxH)



Réseau:

GSM: 850/900/1800 / 1900MHz

WCDMA: 850/1900 / 2100MHz



Accessoires:

1 x smartphone DOOGEE X10

1 x câble USB,

1 x chargeur (5V / 1A);

1 x manuel d'utilisateur multi-langue;



1 x coque en silicone en cadeau



