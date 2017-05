Smartphone j5 (couleur noir) à Djibouti

Voici létatlétat et une photo réelle d'une #GALAXY J5 (couleur noir) tout neuf que j'utilisé juste une semaine avec ses accessoires (écouteur,chargeur câblé) et aussi avec une prix négociable.

Et comme d'offre , comme vous voyez je vous propose deux extra protège supplémentaire pour vous, alors c'est juste #26 000 FDJ

26 000 FDJ

77657458+77888442

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 4 heures

Partager cette page whatsapp



email