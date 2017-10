SMARTPHONE APPLE IPHONE 5s bon état à Djibouti

Marque : Apple

Modèle : iPhone 5S

Capacité de stockage (Go) : 16

Couleur : Gris sidéral

Verrouillage opérateur : Débloqué tout opérateur

Megapixels : 8

Résolution : 1136x640

Taille écran (pouces) : 4

Type d'écran : toucher Retina écran large

Date de sortie : Septembre 2013

Marque du processeur : ARM

Type du processeur : Apple A7

Vitesse du processeur (GHz) : 1,3

Nombre de coeurs : 2

Mémoire (Go) : 1

Système d'exploitation : iOS

Réseau : 4G



Produit importé de France

Me contacter par mail

Prix FERME

50 000 FDJ

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 10 heures

