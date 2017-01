SMART TV Avec WI FI à Djibouti

Nous vendons la meilleure TV intelligente 32 pouces. tout neuf. (Limag Québec) sur 2017 qui a différentes fonctions, telles que HD ready, HDMI, USB, DV3T2, Android, plus WI FI, et 4 Go de mémoire. Ainsi, nous allons livraison à votre place. En outre, si vous souhaitez installer sur le mur. Nous vous offrirons.

S'il vous plaît ne manquez pas et n'hésitez pas à nous contacter.

Merci donc pour votre temps

