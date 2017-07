sino truck 336 à Djibouti

un camion presque neuf d année 2016-207 et a bon prix et surtout avec un chauffeur expérimenter. et beaucoup d opportunité de contrat dans le marcher. si vous étés vraiment intéresser veiller me contacter au numéro donné.

merci

77797451

Véhicules, Voitures

il y a 6 heures

