Sel de la mer morte à Djibouti

PROPRIÉTÉS :

Soin de la peau.. et Santé..



+Apaisant , il calme les peaux enflammées et irritées.

+Améliore l'état de la peau notamment dans le cas de peaux atopiques

+Favorise l’ hydratation de la peau et le bon fonctionnement de ses cellules.

+Tonifie le tissu cutané.

+Purifiant et assainissant cutané, c'est un excellent agent de lutte contre les infections diverses.

+Crampes et contractures musculaires

+Lumbago, sciatique, rhumatismes, arthrite, tendinite, arthrose

+ Décontracturant musculaire, calmant des inflammations, le sel de la mer Morte apaise aussi l' esprit .

+Facilite le recueillement et la méditation .

+Stress, difficultés à se reposer

+Sommeil difficile

+Décontracturant musculaire , il relaxe et délasse les muscles et les tensions du quotidien.

+Anti-inflammatoire , le sel de la mer Morte soulage les douleurs articulaires

UTILISATIONS :

Soin de la peau ..

+Sels de bain apaisants en particulier pour les peaux atopiques (eczéma, psoriasis, dartres...)

+Sels de bain purifiants contre les infections cutanées (Pityriasis versicolor, mycoses...)

+Sels de bain raffermissants et tonifiants

+Bains de pieds relaxants et assainissants (pieds d'athlète, verrues...)

+Peelings circulatoires contre la cellulite

+Sels de bain reminéralisants

Partager cette page whatsapp



email