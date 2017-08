Secretaire-caissiere à Djibouti

AVIS DE RECRUTEMENT



UNE SOCIETE DE LA PLACE

recrute

SECRETAIRE-CAISSIERE





DESCRIPTIF DE L’OFFRE



Poste : SECRETAIRE-CAISSIERE



Profil : B.E.P Comptabilite/ FORMATION QUALIFIANTE DE CAISSIERE



Durée : SIX (06) MOIS RENOUVELABLE



Lieu D’affectation : DJIBOUTI



Date limite des dossiers : 01/09/2017 à 17H00



Objectif du poste



Sous la responsabilité directe du Chef Comptable, la secrétaire-caissière est chargée d’une part de la tenue des cahiers des divers comptes (caisse, banque, brouillard de caisse), d’autre part, elle assure le secrétariat au niveau de la direction générale.



Tâches et Responsabilités :



Préparer les bons de caisse et les documents des rapports financiers en cours

Gérer l’archivage des rapports financiers

Gérer la petite caisse

Tenir les cahiers de caisse et banque

Gérer tous les courriers (arrivée et départ)

Assurer la gestion des time-sheet du personnel

Recevoir et orienter les visiteurs au niveau de la direction générale

Représenter la societe en cas de besoin

NB : Les dossiers de candidatures sont recevables également à l’adresse suivante : kelamour@live.com et seront composés d’un CV, une Lettre de motivation et une prétention salariale.



Djibouti, LE 06 AOUT 2017



Le Responsable des Ressources Humaines

Partager cette page whatsapp



email