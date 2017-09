Scoop 253 devient Maskali !! à Djibouti

C'est une mode gypset, bohème , glamour, colorée et toujours ultra féminine!

Vous y trouverez vêtements femme, chaussures, sacs, bijoux pour tous les goûts et pour tous les prix. N'hésitez pas à venir nous voir!

Nouvelle collection pour cette rentrée, une semaine de mode et de plaisir pour et avec vous à partir du 25 septembre au Djibouti Palace Kempinski "

