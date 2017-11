Savon liquide pur olive bio 1litre à Djibouti

SAVON LIQUIDE PUR OLIVE BIO 1litre



Propriétés :

+Savon liquide très doux polyvalent

+Savon hypoallergénique, testé sur peaux sensibles souscontrôle dermatologique

+Naturellement riche en vitamine E (antioxydante) et en insaponifiables de l'huile d'Olive (phytostérols, squalène...), adoucissants et apaisants Savon traditionnel, préparé par saponification d'huile d'Olive biologique de première pression à froid

+Naturellement riche en glycérine (hydratante, adoucissante) produite lors de la saponification

+Très pur : ne contient que du savon et de l'eau, ne contient pas d'agent viscosant ni de tensioactif , contrairement à la plupart des "savons liquides" du commerce

+Sans conservateur : ce savon se conserve naturellement grâce à sa concentration en savon et à la haute qualité des matières premières utilisées

+Sans huile de palme, sans EDTA , sans BHT

+Savon écologique

Utilisations :

+Pour toute la famille

+Pour tous les types de peaux

+Idéal pour les peaux sensibles, réactives, sujettes aux allergies...

+Pour le corps, le visage, les mains

+En guise de mousse à raser

Partager cette page whatsapp



email