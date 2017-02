SantaFE model 2003 à Djibouti

Je vends une Hyundai SantaFe Gold model 2003, couleur blanche

Condition de la voiture : 4×4 Parfait a l’intérieur et a l’extérieur

Transmission : Manuel ;

Kilométrage : 81500 Km ;

carburant : DIESEL ;

Vitres et rétroviseurs électriques ; Verrouillage centralisé ;

Alarme et système anti -vol ;

Climatisation parfaite ; Coréen.. jamais roulé a Djibouti

les papiers sont en règles : assurance 6 mois, vignette 2017, Rad fevr 17

immatriculé D71 ;



le prix est légèrement négociable, premier venu premier servi

1 400 000 FDJ

77166108

