Santa fe à Djibouti

Je vends cette voiture qui n as pas roulé á Djibouti avec un kilométrage de 70000km et une bonne climatisation interne venu de dubai .Je le vends a un bon prix de 1600000francs pour plus d'information contactez moi sur mon numéros ,bien sur le prix est a débattre merci.

1 600 000 FDJ

77616970

Véhicules, Voitures

il y a 5 heures

Partager cette page whatsapp



email