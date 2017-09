Samsung SMART TV 48" WIFI, INTERNET, APPS, USB, HDMI. 77369706 à Djibouti

Vendre Samsung Smart TV 48 pouces avec la fonction Internet, USB, Wifi et les applications téléchargeables (jeux Youtube, Netfix, Bein Live, Facebook, Twitter, et plus) sont également disponibles!

équipement Mode de cinéma en Afrique, Mode de football, Connexion partagée, sonore 5.1. prix 180 000 FD négociable.

Tel: 77369706



SMART BROWSER, SMART SHARE, SCREEN MIRRORING, STORY REPLAY



5 Série

Wide Color Enhancer (Plus)

Des couleurs plus vives pour des images de meilleure qualité

Grâce à un algorithme avancé d'amélioration de la qualité d'image, la technologie Wide Colour Enhancer de Samsung améliore considérablement la qualité de n'importe quelle image et révèle des détails jusque là cachés. Avec Wide Colour Enhancer, vous voyez désormais les couleurs telles qu'elles devraient être.

Regardez des films à partir de votre stockage USB

Avec ConnectShare Movie, vous n'avez qu'à brancher votre clé USB ou votre disque dur sur le téléviseur pour profiter instantanément de vos films et photos ou de votre musique. Vous pourrez désormais découvrir une grande variété de contenus sur votre téléviseur, dans le confort de votre salon.

*Les formats pris en charge comprennent AVI, ASF, MP3, JPEG et d'autres. Voir le manuel pour la liste complète des formats pris en charge

Accédez à Internet sans fil

Avec le LAN sans fil intégré, simplifiez les capacités de connectivité de votre téléviseur sans rajouter d'appareils externes et conservez son design attrayant.

Amenez une expérience multimédia complète dans votre salon

Grâce aux entrées High Definition Multimedia Interface (HDMI), le téléviseur Samsung va transformer votre salon en centre de divertissement multimédia. La HDMI permet la transmission à haute vitesse de données numériques haute définition à partir de plusieurs appareils, directement vers votre téléviseur.

Accédez facilement à Netflix

Chaque téléviseur Samsung dipose d'un accès rapide et facile à Netflix. Que vous soyez un amateur de cinéma ou une personne accro aux séries télévisées, il y en a pour tous les goûts sur Netflix.

Profitez des d'applications incroyables

Profitez des centaines d'applications incroyables et naviguez sur le web selon vos désirs de la façon la plus fluide et intuitive possible.

Une expérience de divertissement facile

Avec les Smart TV Samsung, le passage entre les différents types de contenus devient aussi facile. Le moment est venu de profiter d'une expérience de divertissement à domicile vraiment intelligente.

* L'image représentée sur l'écran est une illustration et peut ne pas correspondre à la véritable interface utilisateur.

