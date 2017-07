Samsung S6 Edge à Djibouti

Je vend mon téléphone Samsung S6 Edge avec le chargeur acheté il y a 3 mois.



Défaut mineur sur l'écran mais telephone protégé avec une coque de protection et une vitre , le téléphone est en excellent état.



Le téléphone est débloqué pour tout réseaux.



Pour plus d'informations, veuillez me contacter.

95 000 FDJ

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 6 heures

