SAMSUNG GALAXY TAB A6 à Djibouti

Spécialiste du multimédia, Samsung conçoit du matériel haut de gamme prisé pour ses performances et sa qualité de fabrication. Avec la tablette Galaxy Tab A6 10" 16 Go, Samsung permet de surfer sur le web, consulter ses mails et bien plus...



DES PERFORMANCES SIGNÉES SAMSUNGTablette SAMSUNG Galaxy Tab A6 10'' 16Go Blanche



Dotée d'un écran tactile TFT de 10,1 pouces d'une résolution de 1920 x 1200 pixels, la tablette Galaxy Tab A6 de Samsung promet une qualité d'image Haute Résolution. Embarquant la version Android Marshmallow 6.0, elle exécute les tâches rapidement pour une utilisation fluide et agréable.



Dotée du WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, la Galaxy Tab A6 permet de se connecter sans fil sur le réseau internet et de profiter de ce qu'il offre. La tablette dispose également du Bluetooth 4.2 afin de faciliter les échanges entre les appareils compatibles.

Pratique, la tablette dispose de divers capteurs comme un accéléromètre, un capteur de luminosité et un GPS.





AUTONOMIE ET CAPACITÉ DE STOCKAGE AMÉLIORÉESTablette SAMSUNG Galaxy Tab A6 10'' 16Go Blanche



Avec une mémoire de 16 Go, extensible jusqu'à 200 Go via une carte Micro SDHC, la tablette est capable de stocker fichiers audio, vidéos et photos.

Équipée d'un appareil photo de 8 Mp, la tablette Samsung permet de prendre des photos et de profiter d'une image de belle qualité. Un lecteur vidéo Full HD rend plus agréable le visionnage des vidéos.





Offrant une autonomie longue durée, 12 heures en lecture vidéo, la tablette se recharge en toute facilité. Légère, elle ne pèse que 525 grammes et se glisse facilement dans un sac.

Elle est dotée d'un port USB et d'une prise Jack 3.5mm qui est idéale pour connecter un casque ou des écouteurs.



Prix abordable: DJF 55 000



SI INTÉRESSÉ (PAS SÉRIEUX, S'EN ABSTENIR), MERCI DE ME CONTACTER AU 77 61 24 94.

55 000 FDJ

77612494

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 5 heures

Partager cette page whatsapp



email