Samsung galaxy Tab A à Djibouti

salu les amis je tient a vendre ma tablette achete directement d USA en amerique .Samsung Tab A T550 Tablette tactile 9,7" (24,64 cm) (16 Go, Android, 1 Port USB 2.0, Wi-Fi, 1 Prise jack, noir)



Design moderne et épuré

Découvrez la nouvelle Tablette Galaxy Tab A blanche et son design moderne. Profitez de sa finesse (7.5 mm d'épaisseur) et de sa légereté (450 gr), parfaitement adaptée à un usage quotidien. Son design et son revêtement agréable au toucher en font une tablette élégante et pratique.



N.b:Les personnes serieuse le prix peut etre negocie

