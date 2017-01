Samsung Galaxy S6 Edge Plus à Djibouti

Je vous propose le meilleur de Samsung à savoir le Galaxy S6 Edge Plus version dorée à 32 Go de mémoire interne et 4 Go de Ram, écran incurvé de 5,7 ''. Le téléphone est utilisé par un adulte qui a pris soin de ce petit bijou.

70 000 FDJ

+25377839190

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 10 heures

Partager cette page whatsapp



email