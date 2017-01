Samsung Galaxy S6 32Go Noir à Djibouti

Salam je mets en vente mon smarphone Samsung Galaxy S6*32Go couleur noir tout neuf, provient du Canada



Puissance et design : osez l’excellence !

Serti de métal, habillé de verre et galbé à la perfection, le Galaxy S6 a été façonné avec soin pour un résultat à couper le souffle. Parce que sa perfection ne se limite pas à ses lignes, Samsung a concentré tout son savoir-faire au cœur du Galaxy S6.



Compatible 4G+ (débit jusqu'à 223 Mbit/s) et 4G (débit jusqu’à 100 Mbit/s ou 150 Mbit/s)

Appareil photo 16 Mégapixels avec stabilisateur optique

Écran 5,1’’ Super AMOLED Quad HD

Processeur Octo-Core 2,1 GHz

65 000 FDJ

77344165

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 4 heures

