Samsung galaxy J7 prime à Djibouti

Bonjour, je vends mon Samsung Galaxy J7 Prime, je l'ai seulement pendant 3 mois, j'ai eu un iphone en cadeau, donc je n'ai plus besoin de ce téléphone, il est livré avec un casque et un chargeur





hello i am selling my samsung galaxy j7 prime i have it only for 3 months i got an iphone as a gift so i no longer need this phone it comes with box headphones and a charger

50 000 FDJ

25377316317

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 4 heures

