Samsung Galaxy J5 Neuve (couleur Noir) à Djibouti

Bonjour

Je vends une superbe smartphone samsung galaxy J5 Noir originale et neuve.

Utiliser que 5 jours avec son carton.

Il dispose d'une superbe appareil photo de 13 Mégapixel à l'arrière et ainsi une deuxième appareil photo à l'avant pour des belles photo selfies de 5 mégapixel etc.



Prix 25 000 fd non négocaible parce qu'il est tout neuve.

