samsung duos à Djibouti

a vendre samsung duos original fabriqué en Grande Bretagne.(voire derrière batterie )

assez pratique et tres efficace ultra sensible au toucher pas besoin d'appuyer fort pour faire glisser. lumiere entre le vert et le blanc comme le samsung S3. ne fatigue pas les yeux contrairement a la gamme des samsung J.

l'écran du téléphone est un peu touché (voire image).

contactez par email pour tout désireux.

prix 13000f.

avec possibilité de négocier.

13 000 FDJ

il y a 4 heures

