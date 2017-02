Salon saudien à Djibouti

Salon saudien +Rideau+Moquette+Vase et un cadre

Je met en vente un salon saoudien du 4 étages avec ses accessoires composés d'une moquette, le rideau, une vase en verre et un Cadre.

je l'ai utilisé que 5 mois j'ai acheter a 270 000 Fdj et je revend a 195 000 Fdj. A Négociable.

Partager cette page whatsapp



email