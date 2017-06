Salon complet à Djibouti

A vendre un beau Salon d’intérieur très confortable et luxueux avec 4 élément avec une table basse en bois massif et un tapis tres beau.



Le salon a très peu servi, acheté depuis moins d'un an, nous le vendons pour raison de voyage.



Le prix est négociable 450 000 Fdj



telephone: 77818280

Partager cette page whatsapp



email