Salle Manger à Djibouti

Je vous annonce la vente d'une salle à Manger en verre composé de 8chaise,d'un living et d'une miroire mural de 20Kg mosaïques le Tous acheter chez Savon Ries..

Ps:des nombreux cadeau à pourvoir en cas d'achat..comme tapis,vases,couvercle et nappe etc



400.000fdj Négociable

