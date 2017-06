Salle a Manger Blanc nacre à Djibouti

A Vendre également un ensemble d'un beau salon à Manger de 6 places couleur Blanc Nacré ...A vendre avec son Tapis et quelques accesoires.



Salon tres peu utilise et l'ensemble est dans un etat tres bon , presque neuve;



A vendre pour cause de voyage, prix negociable ;240 000 FDJ.

