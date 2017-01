Sac d'Hydratation à Eau - CamelBak à Djibouti

Sac D'Hydratation à Eau - marque CamelBak - bien optimisé pour une meilleure répartition du poids et dispose d'un réservoir Antidote 3Litre . C'est un choix parfait pour les camping , Cantine, les randonnés et pour les mission les plus courtes.

9 500 FDJ

77812698

Loisirs et sports, Sport

il y a 8 heures

