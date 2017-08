Sable rouge pour carrelage à Djibouti

Salaam,

J'ai récemment terminé la pause du carrelage et me reste pas mal de sable rouge pour le carrelage. J'en ai pour le moment jusqu'à 6 sachets de 25kilo et une reste qui n'est pas encore empaqueter. Ce serait beaucoup mieux si vous avez un projet de carrelage pour une petite ou moyenne surface au lieu de commander un camion qui coûtera pas au dessous de 15000 FDJ.



Le prix est à débattre!



Merci.

