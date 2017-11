Roland Electronic Piano FP-30 à Djibouti

Achété en Italie en 2017, fonctionne parfaitement. Rare en Djibouti! Avec pedale et support metallique.

Si vous rêvez de posséder un piano mais ne bénéficiez pas de l'espace ou du budget pour un instrument de taille normale, vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Le FP-30 intègre les fameux sons et le toucher Roland, ainsi que les toutes dernières fonctionnalités dans un instrument à 88 touches de haut niveau qui s'intègre facilement dans tous les espaces de vie. Léger, facilement transportable, il constitue un choix idéal pour les musiciens de scène et les écoles de musique. Capable de produire de nombreux sons autres que le piano, intégrant de nombreux exercices d'apprentissage et une fonction d'enregistrement, compatible Bluetooth® pour la connexion aux applis musicales les plus populaires, le FP-30 est l'instrument premium le plus compact de sa génération.

Traits:

-Les sons riches et expressifs du fameux générateur de sons SuperNATURAL Piano de Roland

-Un clavier 88 notes PHA-4 Standard qui permet une expressivité totale avec un toucher de piano authentique

-Un puissant amplificateur et des haut-parleurs stéréo qui délivrent un son impressionnant

-Une sortie Casque et des mécanismes de clavier silencieux vous permettent de jouer à toute heure sans déranger votre entourage

-Une conception compacte et légère pour un transport facile à domicile, en studio, d'une salle de classe à l'autre

-Connectivité sans fil Bluetooth intégrée pour utiliser le piano avec des applis populaires sur smartphone ou tablette telles que GarageBand, piaScore, Sheet Music Direct, etc.

-Découvrez de nouvelles expériences musicales grâce aux modes Dual et Split, ainsi qu'aux sons autres que le piano : orgues, cordes, voix, batteries, etc.

-Le mode Twin Piano est idéal pour les cours, permettant à l'élève et son professeur de jouer côte à côte sur la même gamme d'octaves

-En connectant une clé USB au piano, vous pouvez sauvegarder les titres que vous avez enregistrés grâce à l'enregistreur MIDI intégré, ou jouer sur votre titres favoris aux formats WAV ou SMF.

