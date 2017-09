Robe de soirée/mariée de luxe à Djibouti

Je vends ma robe de soirée trés chic qui peut être mis par une voilée comme pour une non voilée ( pour les deux ) . Elle peut être mis par une mariée comme pour une invitée . La robe est boufon d'en bat et a une petite traine .

Pour toute intéresser veuillez me contactez .

Le prix est negociable

Merci

