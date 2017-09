Rhassoul du Maroc (ghassoul) à Djibouti

PROPRIÉTÉS

Soin de la peau

Nettoyant et dégraissant doux, n’irrite pas les glandes sébacées

Purifiant et désincrustant

Fortes capacités d’absorption et d’adsorption

Décongestionnant

Adoucissant

Soin de cheveux

Nettoyant et dégraissant doux, n’irrite pas les glandes sébacées

Régule les cuirs chevelus gras

Apporte du volume et du gonflant aux cheveux

INDICATIONS

Soin de la peau

Peaux mixtes à grasses

Peaux sensibles et réactives

Peaux acnéiques, points noirs

Soin de cheveux

Cheveux mixtes à gras

Cheveux mous, fins, sans volume

UTILISATIONS

Soin de la peau

Masques, cataplasmes et enveloppements

Gels douche, savons

Crèmes, gels et lotions

Soin de cheveux

Shampooings

Masques capillaires

QUELQUES IDÉES

Masque désincrustant pour peaux acnéiques

Lotion nettoyante pour peaux grasses et sensibles

Savon au Rhassoul

