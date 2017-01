Restaurant Turque Ouvre ses portes à Djibouti

Le restaurant turque vous accueille du Samedi au Jeudi de 11h00 à 23h00 et le Vendredi à partir de 16h00.



Venez dégustez la gastronomie turque et profitez d'un moment agréable et chaleureux.



Nous vous proposant 2 menus à des prix exceptionnels :



- Menu Mix ( Entrée, Ensemble Grillade, Riz, Frites et Boisson au choix) .........................................................................................................3500 FDJ



- Menu Special Mix (Entrée, Ensemble Grillade, Riz, Frites, Plat supplémentaire, Dessert, Boisson au choix)................................5000 FDJ



Nous louons également nos salles pour des événements ( Anniversaire et Mariage ) :



- Pour les mariages (maximum 100 personnes ) : Préparation de la Salle et Repas complets inclus pour chaque personne. Pas de frais de location de la salle. Uniquement 3000 FDJ / Personne



Plus d'informations sur la photo.



N'attendez plus venez dès aujourd'hui

