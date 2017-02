Restaurant Hodan Pizza à Djibouti

Le restaurant a le plaisir de vous annoncer qu'elle dispense de tous les plats que vous souhaiter déguster.

Pas besoin d'aller en ville ni de gaspiller votre essence ni du transport pour vous acquérir de la bouffe!

Nous vous attendons à coeur ouvert et vous y trouverez :



- PIZZA avec toutes ses formes et dégustation,

- HAMBURGER avec toutes ses formes et dégustation,

- PASTA avec toutes ses formes et dégustation,

- FADIRA avec toutes ses formes et dégustation,

- GATEAUX avec toutes ses formes et dégustation,

- CAFE avec toutes ses formes et dégustation,

-BOISSONS avec toutes ses formes et dégustation.

....... et pleins d'autres choses...



Alors n'attendez pas venez nous voir vous ne serez pas déçu.

Vous pouvez aussi passer vos commandes par phone . Notre emplacement est à proximité de l'Agence Djib-télécom de Hodan.

Partager cette page whatsapp



email