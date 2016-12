Restaurant Cultures - Venez découvrir le meilleur de Djibouti à Djibouti

A proximité de l’Aéroport International dans le quartier de l’Aviation, le restaurant Cultures vous accueille dans un cadre convivial particulièrement moderne. Avec ses murs aux couleurs intenses ornés de beaux tableaux et des pièces de l’artisanat local, il vous invite à découvrir la cuisine japonaise.



Au restaurant Cultures, vous pourrez goûter à une cuisine harmonieuse mêlant saveurs japonaises et cuisine traditionnelle djiboutienne. A commencer par les incontournables Sushis, Makis, Sashimis, California rolls... délicieusement préparés avec des poissons, de la viande, ou des fruits de mer; à Djibouti la mer est assez proche et nous aimons les bons produits frais ! Aller au marché tous les matins est une tradition !



Vous êtes également au bon endroit pour déguster des plats authentiques dans la pure tradition nomade. Essayez un cabri farci aux épices accompagné d’un riz basmati parfumé ou encore les petits morceaux de foie poêlés au petit-déjeuner, des spécialités qui mettront tout le monde d’accord.



Que vous veniez manger en famille ou prendre un café, le restaurant Cultures dispose d’un Coffee Shop, d’un espace enfants et d’une salle à l’étage climatisée à la décoration élégante pour accueillir vos événements privés.

