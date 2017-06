responsable financiercomptable experimente à Djibouti

Bonjour

Je mets a votre service mes 10 d’expériences et qualifications dans la finance et comptabilité a temps partiel. je suis diplôme en master compta/audit et j'ai travaille dans de grands projets avec de grandes organisations.



merci de votre confiance et que je la satisferais avec passion et avec un très grand professionnalisme.



a très bientôt,



cordialement

