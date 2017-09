Responsable de chantier à Djibouti

Une société de la place recherche un responsable de chantier ayant une expérience solide.

Il aura pour rôle les taches suivantes :

- suivre et diriger la réalisation d'un chantier de travaux

- Gérer et encadrer des équipes à l'œuvre sur le terrain.

- Il doit étudier au préalable les plans ainsi que le dossier technique.

-En consultation avec les chefs d’équipe, il décide de la répartition des tâches entre les divers groupes officiant sur le chantier, et inspecte le travail une fois qu'il est achevé.

- Le responsable de chantier a deux préoccupations cruciales : s'assurer que le travail délivré soit satisfaisant aux yeux des clients et garantir la sécurité des hommes exerçant sous sa responsabilité.

-Toujours présent sur le chantier, il se sert des plans élaborés pour coordonner le travail des divers corps de métiers simultanément à l'œuvre sur le chantier.

Il doit également rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques en établissant des comptes-rendus et un carnet de bord du chantier.

Qualification requise :

Il doit être diplômé en génie civile et avoir une expérience de 4 ans au minimum.

Un bon niveau en français (oral et écrit)

Veillez nous faire parvenir votre candidature sur cet email : jamshed.solar7@gmail.com

