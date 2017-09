Reservoir D'eau à Djibouti

Bonjour,

je mets en vente une reservoir d'eau potable plastic quantité 580 Litre et qui fait rafraîchir l'eau n'importe a l’étrange il a 3 jours de cela tu as besoin en cas de besoin veuillez me contacter.

60 000 FDJ

77635267

