Renault Duster in good condition à Djibouti

For sale 2012 Renault Duster in good condition, manual.



Features:

Model: Renault Duster

Year: 2012

Mileage: 101,000

Transmission: Manual

Fuel: Petrol

Color: Silver

Price: On Call



Price negotiable.



For more information contact me at the following number.

il y a 9 heures

