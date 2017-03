Recrutements société Djiboutienne specialisée produits de mer à Djibouti

Bonjour à toutes à tous,



Une nouvelle société Djiboutienne specialisée dans le domaine des produits de mer recrute des employés;



1 Directeur d'usine

2 Superviseurs d'usine

1 Responsable des Achats

1 à 2 Techniciens



Avez-vous le goût du challenge? Le sens du résultat et de réelles capacités d'écoute? Savez-vous vous organiser de manière autonome?



La maîtrise de l'Anglais est indispensable.



Envoyer votre CV et lettre de motivation (en Anglais et en Francais) à l'email suivant: djibcrab@gmail.com

