recrutement - responsable financier

Une entreprise de la place recherche un directeur financier.

Responsabilité:



Sur les activités de comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie, reporting :

-définir les calendriers des échéances légales et financières en relation avec l'expert comptable,

-déterminer, mettre en place, faire évoluer le plan comptable et les procédures comptables de la société,

-organiser les clôtures comptables,

-organiser les relations avec les commissaires aux comptes,

-gérer la trésorerie et les relations avec les banques,

-mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs de gestion nécessaires au suivi des activités et au reporting à la direction et veiller à leur respect,

-élaborer le budget et le plan de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques de la direction générale,



- Language francais -anglais requis



- connaissance logiciel Tally si possible



Nous recherchons une personne motivée, organiser, ayant d’excellente compétences en communication.



Seuls les candidatures correspondant au poste seront retenues

