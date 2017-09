Recrutement MEDIAGROUP, distributeur exclusif de CANAL+ à Djibouti à Djibouti

RECRUTEMENT :

Vous êtes motivé(e)s, Vous avez un niveau universitaire BAC+3 ou supérieur , vous maîtrisez l'art de la persuasion et vous aimez le contact client ? Vous nous intéressez.

MEDIAGROUP, distributeur exclusif de CANAL+ à Djibouti recherche :

1- Un(e) Responsable Réseau qui aura pour mission d'assurer pour son secteur le dépassement des objectifs en animant un réseau local des distributeurs et boutiques en propres.Une expérience commercial en B2B2C ou B2C est requise.

2- Un(e) vendeur(se) qui aura pour mission de contribuer au développement de la satisfaction des abonnés et a l'augmentation de la base d'abonnés en valorisant les offres et les produits CANAL+.

un gout prononcé pour le travail en équipe avec une bonne présentation naturel et souriant(e), doté d'un sens du client développé avec une expérience de vente en B2C et une appétence pour la télévision et les nouvelles technologies sont requis

Prêt(e) à vivre une aventure enrichissante pleine d'apprentissage et de challenges? Rejoignez l'équipe dynamique de Mediagroup en postulant à l'adresse:

contact1@mediag.tv

