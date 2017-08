Recrutement Gestionnaire de stocks (H) à Djibouti

Urgent - Une société de la place cherche un Gestionnaire de Stock dans l'alimentation.

Niveau d'étude minimum Bac+1 en logistique avec 2/3 années d'expérience dans ce domaine.

Gérer et optimiser les entrées et les sorties des marchandises au sein de la fonction Restauration/Alimentation

Subordination directe au chef de cuisine.

Activité de cet emploi s’exerce au sein du restaurant

-Les missions du poste

Organiser la chaîne d’approvisionnement

Suivre le niveau des stocks afin d’anticiper l’approvisionnement, éviter la rupture dans la chaîne tout en maintenant le niveau des stocks à minima.

Assurer la bonne gestion du budget et des coûts

Négocier avec les fournisseurs

Préparer et passer les commandes

Planifier les livraisons avec les fournisseurs

Vérifier la qualité et la conformité des marchandises réceptionnées

Gérer les situations d’urgence (retard livraison, erreur dans la commande, rupture d’approvisionnement).

Garantir la disponibilité des marchandises

Réaliser des inventaires

Maintenir une liaison permanente avec les fournisseur.



Si vous correspondez au profil,merci de nous envoyer votre CV actuel.

Voici l'adresse e-mail : ileisidriss@hotmail.fr

Partager cette page whatsapp



email