Recrutement de deux personne pour la saisie (contrat de 9 jours) à Djibouti

L'association Solidarité Féminine recherche dans le cadre d'une analyse situationnelle 2 personnes pour saisir des données collectées sur un logiciel de saisi.



RESPONSABILITES ET TACHES

Les agents de saisis sélectionnés dans l’analyse situationnelle des populations clés et les jeunes & adolescents seront chargés de :

-Prendre part à la formation des enquêteurs ;

-Saisir fidèlement les réponses de l’enquêté ;

-Respecter les consignes données par l’équipe pour mieux mener la saisie des données ;

-Respecter les calendriers d’exécution et les horaires de travail ;

-Signaler les éventuels problèmes ou obstacles à l’équipe ;

-Faire le point avec l’équipe sur l’état d’avancement de la saisie des données ;



RESULTATS ATTENDUS

Une base de données de qualité est disponible.

PROFIL

•Avoir minimum le baccalauréat ;

•Avoir l’expérience prouvée dans la saisie des données notamment avec les logiciels de statistique (Epi info, SPSS, Excel) ;

•Il doit être à l’aise avec les questionnaires de l’analyse situationnelle ;



DUREE

La durée prévue pour la saisie est de 9 jours.

REMUNERATION

Les responsables de saisie seront rémunérés par jour selon le taux en vigueur.

AUTRES

Les responsables de saisies doivent respecter une clause de confidentialité pendant cinq ans concernant les informations dont ils auront accès et ne rendront compte qu’à l’association Solidarité Féminine.



Veuillez adresser votre candidature jusqu'au jeudi 27 juillet par courrier électronique (lettre de motivation et CV) à sfdjib@hotmail.fr.

