Recrutement d'un superviseur / assistant du chargé de programme à Djibouti

L'association SOLIDARITE FEMININE recrute un chef de projet pour son projet : « Activités de prévention destinées aux populations clés et aux jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH / SIDA à Djibouti » de juin 2017 à décembre2017



Langues requises : Français et les différentes langues locales

Date de début : Juin 2017

Durée du contrat : 7 mois





Devoir et responsabilités



•Appuyer le chargé du programme dans l’accomplissement de ses tâches ;

•Assurer le lien entre les sites et l’association / les prestataires de service

•Appuyer le Chargé de programme dans l’identification des Identifier prestataires de service

•Faciliter le contact avec les CDC/autres associations

•Assure le relais du Chargé du programme sur le terrain

•Travaille en étroite collaboration sur le terrain avec le Chargé du programme en charge des populations clés

•Instaure le dialogue avec les personnes-liens et les pairs éducateurs de chaque population cible ;

•Superviser les activités des PE sur le terrain

•Assurer le contrôle qualité des rapports de PE en collaboration avec l’assistant S&E

•Installe un réseau efficace pour faciliter les contacts

•Assure la traduction dans les différentes langues locales

•Assurer le suivi de la soumission des rapports des PE

•Assurer le suivi et la mise en œuvre des activités des PE planifiées.

•Préparer la réunion mensuelle des paire éducateurs

•Suivi du réapprovisionnement des points de disponibilité des préservatifs et de lubrifiants ;Appuyer le chargé de programme dans les formations collectives des PE et /ou accompagnement individuel sur site.

•Assurer le suivi de stocks de préservatifs / lubrifiant et tenir des fiches de stocks ;

•Appuyer l’assistant S&E à l’élaboration des rapports mensuel et trimestriel d’activités de prévention et

•toute autre tâche qui lui sera confié par le Chargé de programme.

Qualifications, Compétence et Expérience requises

•Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine du VIH / SIDA,

•Expérience dans les activités de préventions avec les populations clés djiboutienne

•5 ans d’expérience du milieu associatif à Djibouti



Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 juin 2017 par courrier électronique à sfdjib@hotmail.fr.

