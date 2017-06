Recrutement d'un(e) assistant(e) administratif/ve et financier/ère à Djibouti

L'association SOLIDARITE FEMININE de DJIBOUTI recrute un(e) assistant(e) administratif/ve et financier/ère dans le cadre de son projet « Activités de prévention destinées aux populations clés et aux jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH / SIDA à Djibouti » de juin 2017 à décembre 2017.



Langues requises : Français

Date de début : Juin 2017

Durée du contrat : 7 mois



Devoir et responsabilités



•Recherche de devis

•Assurer l’achat des fournitures et de consommables de bureau

•Préparation des bons de commandes et des chèques

•Assurer le suivi des frais liés au bureau (ONEAD, EDD, Djib Télécom) ;

•Superviser l’installation et l’équipement du bureau

•Assurer les aspects administratifs

•Organisation logistique des réunions, déplacements, etc.



•Correspondances de routine

•Assurer la maintenance du système de classement/archivage approprié pour les dossiers et documents administratifs.

•Appuyer le gestionnaire du programme pour toute autre tâche nécessaire au bon suivi du programme

•Gestion des stocks de fournitures de bureau

•Tenir l’inventaire permanent de matériel et mobilier du bureau

•Assurer les aspects financiers

•Elaboration et suivi des achats / règlement

•Elaboration des bulletins de salaires.

•Assurer la bonne gestion de la petite caisse ;

•La mise à jour des dépenses de chaque ligne budgétaire ;

•Assurer le paiement des prises en charge des participants lors des activités/formations organisées et des activités sur le terrain.

•Assurer à la mise à jour régulière du tableau de suivi financier

•Assurer la maintenance du système de classement approprié pour les dossiers et documents financiers.

•Etablissement et classement des pièces justificatives



Qualifications, Compétence et Expérience requises

-Bac +2 ou licence en administration et finance

-Maîtrise des outils de bureautique Excel et Word

-Bonne capacité d’organisation, de communication et de rédaction

-Excellente maîtrise du français (écrit/oral)

-Expérience professionnelle générale d’au moins 3ans dans un poste similaire dans le domaine de l’administration.

Aptitudes et comportements professionnels

-Sens de l’organisation

-Fiabilité, ponctualité

