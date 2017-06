Recrutement d'un chargé de programme à Djibouti

L'association Solidarité Féminine recrute un chargé de programme dans le cadre de son projet « Activités de prévention destinées aux populations clés et aux jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH / SIDA à Djibouti »

Projet financé par le PNUD

De juin 2017 à décembre 2017

TDR - Chargé du Programme –



Langues requises : Français et langues locales

Date de début : Juin 2017

Durée du contrat : 7 mois





Résumé des fonctions



•Assurer un leadership technique dans l'adaptation et la mise en place des activités essentielles de prévention à l’égard des populations à risques et en collaboration étroite avec le chef du projet, le gestionnaire et l’équipe de Solidarité Féminine.

• Elaborer des stratégies novatrices de prévention du VIH

•Concevoir des outils dans le cadre de la gestion des activités des pairs éducateurs des populations clés, avec des composantes comportementales et un fort accent sur l'appropriation communautaire.

•L'agent technique principal, de prévention du VIH fera rapport à son supérieure hiérarchique.

Devoirs et responsabilités



•Fournir un appui technique à la mise en place des activités essentielles (sélection et formation des Pairs éducateurs, conception des outils de travail et faire les liens avec les acteurs communautaire au niveau de chaque zone) ;

•Assurer une surveillance technique dans la conception, le développement, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du programme de prévention du VIH en liaison avec l’association Solidarité Féminine et de la société civile.

•Soumettre au chef du projet les requêtes trimestrielles

•Assurer la complétude du paquet d’activité de prévention et de prise en charge

•Renforcer les compétences de l’Association Solidarité Féminine en gestion des groupes à risque

•Elaborer les outils de contrôle de la qualité des activités en cours

•Participer à l'élaboration des stratégies et plans de travail et d'autres tâches sur les activités de la zone assignée.

•Effectuer les contrôles qualités de routine

•Restitution mensuelle de la mise en œuvre et du développement des activités au comité de pilotage

•Effectuer des supervisions techniques périodiques en vue d’améliorer le rendement des acteurs de terrain



Qualifications, Compétences et Expériences requises

•Diplôme universitaire en sciences sociales.

•5 ans d'expérience dans le domaine de la prévention du VIH SIDA et une bonne connaissance des populations clés.

•Expérience dans l'utilisation des ordinateurs et des logiciels de bureau (MS Word, Excel, etc)

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 22 juin 2017 par courrier électronique à sfdjib@hotmail.fr

