Recrutement d'un assistant suivi et évaluation à Djibouti

L'association SOLIDARITE FEMININE recrute un assistant de suivie et évaluation dans le cadre de son « Activités de prévention destinées aux populations clés et aux jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH / SIDA à Djibouti » de juin 2017 à décembre 2017.



Langues requises : Français et au moins une langue locale

Date de début : Juin 2017

Durée du contrat : 7 mois

Devoirs et responsabilités

•Contribuer au développement des outils de suivi-évaluation des activités (collecte des données, évaluation des activités régulières, baseline, suivi des progrès (les indicateurs) ;

•Appuyer à la réalisation de l’analyse situationnelle du projet par l’élaboration des outils, la saisie des données, l’analyse et l’interprétation des données etc…

•Travailler étroitement avec les superviseurs et les personnes-liens dans la collecte régulière des données pertinentes pour un suivi adéquat de l’évolution des activités en fonction des indicateurs.

•Fourni un appui à l’équipe programme dans le suivi efficace et l’évaluation des activités ponctuelles (formations, ateliers, campagnes de sensibilisation).

•Supervision des activités des PE sur le terrain et des activités de formation

•Servir de lien entre le projet et le suivi-évaluation du PR ;

•Mettre en œuvre les recommandations S&E du PR et suivi

•Organiser les réunions de validation des données et de planification des activités en fonction des cibles

•Validation des rapports des PE

•Appuyer l’équipe dans l’analyse de la situation.

Reporting

•Travailler en étroite collaboration avec les différents responsables du projet pour développer un système fonctionnel de documentation continue des activités.

•Les appuyer dans la collecte des données et la rédaction des rapports mensuels, détaillant les progrès accomplis selon le plan d’action préalablement établi, les défis majeurs, les suggestions pour la correction des déviations et la documentation des cas de réussite.

•Préparation des rapports d’activités et de formations.Contribuer à l’élaboration du rapport trimestriel d’activité du projet en collaboration avec le chargé de projet

•Suivre l’évolution des objectifs et des cibles à atteindre.





Qualifications, Compétences et Expériences

•Diplôme universitaire (minimum BAC + 5) de pathologie humaine – maladies infectieuses ou sciences de la santésociales

•Expérience de 5 ans dans le Suivi Evaluation des projets de développement avec un focus sur le VIH et la prévention

•Expérience dans l'utilisation des ordinateurs et des logiciels de bureau (MS Word, Excel, etc) et d’autres logiciels de la gestion des données ;

•Excellente capacité d’analyse, de synthèse de rédaction et d’organisation



Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 juin 2017 par courrier électronique à sfdjib@hotmail.fr.

