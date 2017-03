Recrutement Chef de projet Eau, Hygiène et Assainissement à Djibouti

POSTE : Chef de projet (H/F)

SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE : Coordinateur National

LIEU D’AFFECTATION : Basé à Djibouti Ville avec des déplacements très

fréquents en zones rurales

Zone d’intervention : Ali Sabieh, Dikhil, et Tadjourah

DOMAINES : Eau, Hygiène et Assainissement

Début de la mission : 01er avril 2016

Type de contrat : De droit djiboutien, à durée déterminée de 1 an renouvelable) à plein temps, avec une période d'essai de 3 mois.



CONTEXTE :

SOS SAHEL International France ou SOSSIF est une ONG internationale de droit français. Elle agit depuis 40 ans dans le renforcement de la sécurité alimentaire des communautés rurales en Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Djibouti, Éthiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal).



Les contextes d’intervention de SOS SAHEL se singularisent par le relatif isolement des populations ciblées, leur marginalisation vis-à-vis des dispositifs de développement, la fragilité des écosystèmes dans lesquelles elles pratiquent leurs activités. En l’absence de moyens d’existence diversifiés et stables, les ménages sont faiblement résilients face aux chocs climatiques et économiques (structurel et conjoncturel).



Plus d’informations sur www.sosssahel.org



Dans le cadre de la mise en œuvre d’une action intitulée Appui à la dynamique locale pour améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène dans les sous-préfectures de Ali Sabieh, Ali Adeh, Yoboki et Randa en République de Djibouti, SOS SAHEL recrute un superviseur de projet. Il sera basé à Djibouti ville avec des déplacements très fréquents et de durées variables dans les localités rurales ciblées par l’action.

Sous la responsabilité directe du coordinateur national, le superviseur travaillera en étroite collaboration avec les associations locales impliquées dans l’action.



FONCTIONS PRINCIPALES

Le superviseur avec l’appui du coordinateur général, mène et accompagne les activités du projet sur le terrain en étroite collaboration avec les acteurs locaux impliqués dans l’action ainsi que les bénéficiaires. Il jouera un rôle déterminant dans les activités de mobilisation communautaire, de formation, de suivi ainsi que de rapportage du projet. Il sera responsable de la mise en œuvre du projet suivant le cadre logique et du budget destiné à l’action. Il apportera un appui technique et méthodologique aux associations locales impliquées dans le projet.



RESPONSABILITÉS ET TACHES:

La responsabilité principale du superviseur de projet est de garantir l’atteinte des objectifs fixés par le projet, en cohérence avec le budget et le chronogramme du projet.



Planification :

• Élaborer le planning des activités en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre de l’action ainsi que les missions de terrain ;

• Mener le suivi périodique des activités sur le terrain et actualiser le planning des activités le cas échéant ;

• Budgéter les dépenses prévisionnelles mensuellement, trimestriellement et annuellement en cohérence avec la planification opérationnelle.



Gestion des prestataires :

• Superviser les sous-contractants et faire le suivi des travaux en veillant à la participation/implication des bénéficiaires ;

• Garantir le respect des procédures d’appels d’offres ;

• Appuyer les consultants et les équipes d’évaluation pour la collecte des données de base en assurant une forte participation locale.



Qualité des activités :

• Assurer et veiller à la qualité des activités réalisées (ouvrages, formation…) ;

• Anticiper les risques liés à la mise en œuvre du projet, alerter le cas échéant et proposer des solutions ;

• Assurer la forte participation/mobilisation des bénéficiaires ;

• Garantir une bonne médiation avec les parties prenantes du projet, anticiper la gestion des conflits éventuels ;

• Développer sous la supervision du coordinateur national, un partenariat avec les services techniques déconcentrés de l’État et d’autres partenaires stratégiques ;

• Représenter le projet auprès des autorités locales ;

• Porter, garantir la dynamique de collaboration avec les partenaires locaux ;

• Contribuer à la conception du système de suivi et d’évaluation des activités et sa mise en œuvre ;

• Assurer le renseignement sur l’appropriation des outils de mesure d’indicateurs et du système de collecte d’informations suivant des protocoles établis pour le suivi-monitoring du projet ;

• Être force de proposition d’activités ou de projets complémentaires participant aux objectifs du projet, participer à du montage de projets.



Missions sur le terrain :

• Effectuer des missions terrain de suivi régulier des activités sur le terrain

• Organiser les missions de terrain avec différents intervenants (visites, rencontres, logistique) ;

• Rédiger les comptes rendus de missions ;

• Participer éventuellement à des missions à l’étranger.



Reporting :

• Informer le coordinateur général de l’évolution des activités de façon formelle et informelle en étant proactif, capacité à mettre en relief les faits importants : risques, expériences à valoriser etc. ;

• Rédiger les reporting narratifs et financiers du projet en interne à SOS SAHEL ;

• Garantir un reporting de qualité aux associations partenaires (consolidation et bonne communication) ;

• Transmettre les informations relatives au projet aux autorités locales et développer de bonnes bases de communication avec les autorités locales sous l’autorité du Coordinateur National.



Gestion financière :

• Veiller au respect des procédures comptables et financières de SOS SAHEL ;

• Veille à la transparence des transactions financières de la mise en œuvre des activités sur le terrain ;



Gestion des équipements :

• Organise la logistique du projet (mobilisation du véhicule et du chauffeur, équipement informatique…).



Communication :

• Assure la gestion (prise d’image et stockage) des photos sur le terrain pour chaque activité et de leur transmission au Coordonnateur national ;

• Assure la mise en œuvre du plan de communication et de visibilité selon les schémas établis et en relation avec le Coordinateur national ;

• Contribue à l’enrichissement des outils de communication de SOS SAHEL par la production de supports de communication (photographies, témoignages, vidéos, etc.) ou d’articles ;

• S’assure que tout document relatif au projet respecte la charte graphique de SOS SAHEL et de ses partenaires du projet ;

• Proposer des contenus de communication (témoignages etc.)



Autres :

• Promeut la sécurité et le respect de l’environnement dans la mise en œuvre de l’action.



QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES PERSONNELLES

Qualifications :

• Niveau Bac +3 minimum dans un domaine en lien direct avec les problématiques de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement (EHA) au sahel (génie rural, génie civil, maîtrise et gestion de l’eau, hydraulicien…) ainsi que tout autre diplôme jugé satisfaisant/équivalent ;



Expériences :

• 2 années d’expérience au moins dans le domaine de l’EHA, de développement rural, gestion des ressources en eau, etc. ;

• Expérience dans la gestion de projets (UE en particulier : grand atout) ;

• Bonne expérience dans l’utilisation des méthodologies participatives/de mobilisation communautaire et d’animation (un atout);

• Expérience en matière de gestion des relations et du partenariat, solides compétences interculturelles (un atout);



Compétences :

• Connaissances avérées des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…) ;

• Sens de l’organisation et des priorités ;

• Bonne capacité de rédaction de documents (rapports et requêtes) et de communication orale ;

• Excellentes compétences en matière d’orientation et de planification ;

• Excellente capacité à communiquer en langues locales ;

• Connaissance de la zone d’intervention (problématiques, acteurs…) ;

• Connaissance des procédures de l’UE sera un atout

• Connaissance des canevas des rapports narratifs et financiers de l’UE sera un atout



Aptitudes :

• Intègre et honnête

• Faculté de travailler sous pression, flexibilité

• Capacité à travailler dans une équipe technique pluri ou interdisciplinaire

• Capacité à entreprendre plusieurs tâches à la fois et à respecter les délais

• Responsable et professionnel ; sens du leadership et de la diplomatie

• Bon jugement et capacité de prise de décisions



CANDIDATURE

Les personnes possédant les qualifications requises pourront soumettre leurs dossiers constitués :

1. D’un curriculum Vitae (2 pages maximum) ;

2. D’une lettre de motivation adressée au Coordinateur National (1

page) ;

3. Des photocopies des diplômes ;

4. Des attestations de travail ainsi que les contacts des personnes références.



Le dépôt de dossier se fera sous-pli fermé à l’adresse suivante :

Aviation, Lot 13 à l’angle du restaurant Jules Verne

Les dossiers de candidatures seront reçus du 02 au 23 mars 2017 de 08h30 à 12h00.



Pour les candidatures en ligne, merci d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante : abir.abdoulwali@sossahel.org.

Aucun dossier incomplet ne sera examiné.



PROCÉDURES DE RECRUTEMENT :

Le recrutement se déroulera en deux (02) étapes :

1. une phase de présélection des dossiers ;

2. une phase de tests écrit et oral ;



La sélection sera faite parmi les candidats présélectionnés.

Avant tout engagement, le candidat retenu devra fournir :



• un extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu ;

• une copie légalisée du certificat de nationalité ;

• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

• un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin agréé ;

• un relevé d’identité bancaire.

Seuls les candidats présélectionnés par étape seront contactés.



NB : Les candidats ayant adressé des demandes d’emploi à SOS SAHEL Bureau de Djibouti avant la publication du présent avis sont invités à soumettre un nouveau dossier satisfaisant aux conditions ci-dessus.

Aucun dossier ne sera retourné.

