Recrutement Assistante Comptable (URGENT) à Djibouti

Une Société de la place recrute une Assistante Comptable qui aura notamment pour responsabilité d’assurer les tâches suivantes :



- Appui à la gestion financière - Tenue de la trésorerie :

- Préparation mise à jour du suivi des dépenses.

- Vérification, saisie et classement des pièces comptables ;

- Analyse des comptes ;

- Gestion l’archivage et l’envoi des justificatifs nécessaires au suivi financier

- Elle sera amenée à assister les responsables dans les différentes tâches liées à la gestion administrative et financière du projet.

- Appui à la gestion administrative courante de la plateforme :

- Appui dans le cadre de l’organisation et la gestion courante (organisation de réunions ; assurer l'envoi, la réception et la distribution de divers courriers dans les temps…)

- Elle peut être amenée à saisir et/ou mettre en forme des comptes rendus de réunions ou de séminaires et des documents administratifs (courriers, rapports, …), de les reproduire et les diffuser aux partenaires.

- Superviser le bon fonctionnement du bureau, en s'assurant qu'il est propre, hygiénique et est un environnement de travail sécuritaire pour le personnel ;

- Elle est en charge de l’achat de fournitures et de consommables de bureau et de la gestion des frais liés au bureau (règlement des factures d'eau, d’énergie, de téléphone…)



QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE REQUISES



- Titulaire d’un BTS ou d’une licence en gestion (comptable, financière, …) ou tout diplôme équivalent.

- de bonnes connaissances des travaux de comptabilité, de l’organisation comptable et d’une parfaite maîtrise du plan comptable et des principes comptables

- Pack office : Il est impératif qu’il (elle) maîtrise les outils de bureautique Excel et Word. Un test sera organisé dans ce cadre.

- Excellentes capacités : d’organisation, de communication, de rédaction.

- Excellente maitrise du français (écrit / oral), l’anglais serait un atout.



Expérience professionnelle générale d’au moins 2 ans dans un poste similaire.



Aptitudes et comportements professionnels :

- Sens de l’organisation

- Fiabilité, ponctualité



Veuillez transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : exprh21@gmail.com Le poste est à pourvoir dès que possible, le salaire sera défini suivant le profil de la candidate.

