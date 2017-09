Recrutement Assistant(e) Comptable à Djibouti

Place sous l’autorité du directeur administratif et financier, L’assistant(e) comptable participe, à la tenue des comptes de l’entreprise.

Il effectue les missions de base de la comptabilité :

-saisie et contrôle des factures et des notes de frais,

-tenue des livres d’achat et de vente,

-rapprochement bancaires...

Il peut aussi réaliser des tâches plus sensibles comme les fiches de paie.

L’assistant(e) comptable participera à l’élaboration du bilan et du compte de résultats de l’entreprise, il tiendra le tableau de bord comptable mensuel de l’entreprise, Il sera aussi en relation avec les Administrations et les organismes sociaux, pour les déclarations de TVA, ou d’impôt sur les sociétés, la correspondance avec la Direction des impôts.

Il doit connaître et maîtriser les outils inhérents à son métier : règles et techniques de la comptabilité générale, les techniques d’expression écrite et orale, les techniques et les règles particulières de classement et d’archivage, etc.

La maîtrise des outils informatiques est indispensable : l’assistant(e) comptable doit être capable de se servir des logiciels les plus utilisés en comptabilité et maîtriser les logiciels bureautiques.

Vous avez un niveau BAC+2 ou plus, avec une expérience de travail de 2 années , vous étés Rigoureux, organisé, autonome, et capable de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à l'adresse ;

contact1@mediag.tv.

Partager cette page whatsapp



email