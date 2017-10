Recrutement – Assistant (e) Chargé de Protection - basé à Obock à Djibouti

CONTEXTE



Le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC) est une organisation non gouvernementale internationale qui promeut et soutient des solutions durables aux problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés et les personnes déplacées dans le monde. Notre mission est de protéger les réfugiés et les personnes déplacées contre les persécutions auxquelles elles font face et de promouvoir de solutions durables aux problèmes de la migration forcée sur la base des principes humanitaires et des droits de l'homme.



Dans le cadre de son projet « Lutte contre les violences basées sur le genre et protection des Droits des Femmes et des Enfants dans les camps de réfugiés d'Ali Addeh, de Holl-Holl et de Markazi et des communautés de réfugiés urbains » financé par l’Union Européenne et mis en œuvre conjointement par DRC et l’UNFD, nous recherchons :



-Un(e) Assistant (e) chargé de protection qui sera basé (e) à Obock.



Les activités prévus dans le cadre de ce projet comprendront le renforcement des capacités des titulaires de droits et d'autres parties prenantes clés, des séances de sensibilisation, une assistance directe pour les survivants des violences basées sur le genre, la gestion des cas, etc.



MISSION



L’Assistant (e) chargé (e) de protection est responsable de la mise en œuvre des activités du projet à Obock.

Il/Elle fera partie entière de l'équipe de protection de DRC, travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de l’UNFD et fournira son expertise technique pour l’atteinte des objectifs du projet.



RESPONSABILITÉS PRINCIPALES



L’Assistant (e) chargé (e) de protection, en coordination et en coopération avec les autres membres du personnel de DRC et UNFD, apportera sa contribution substantielle pour:



Veiller à ce que la mise en œuvre des activités du projet de protection soit menée selon les objectifs, les résultats, la stratégie et les politiques du projet.

Fournir un appui technique aux assistants de protection et assurer des interventions pertinentes à travers les outils de suivi existants.

Engager l’orientation, le suivi et le plaidoyer des activités auprès des différents prestataires de services, les autorités gouvernementales et les groupes de travail de protection.

Élaborer des plans d’activités mensuels et hebdomadaires du projet de protection.

Aider le gestionnaire du projet en identifiant les lacunes du projet de protection, en faisant un suivi des limites et autres défis du terrain liés aux risques et problèmes de protection, du renforcement des capacités et de la sensibilisation.

Aider le gestionnaire du projet en préparant et en exécutant des plans de travail sur une base régulière.

Gérer les interventions SGBV, protection de l'enfance et autres interventions de protection de DRC selon les meilleures pratiques internationales.

Effectuer des évaluations rapides des besoins pour identifier les problèmes, lacunes, risques et les vulnérabilités liés au genre, à l'âge et à la diversité.

Développer des initiatives concrètes pour réduire ces risques et des stratégies spécifiques pour tirer parti des actifs au sein de la population.

Préparer et dispenser une formation de renforcement des capacités pour les responsables ciblés et autres parties prenantes.

Superviser la distribution des articles non alimentaires (NFI) aux populations vulnérables dans le cadre d'une réponse complète de protection / GBV.

Développer des outils de suivi de projet en collaboration avec les agents de Suivi- Evaluation.

Effectuer de contrôles de la qualité de pour s'assurer que les services fournis sont conformes aux normes de bonnes pratiques.

Soumettre des rapports hebdomadaires, mensuels et situationnels sur les activités de protection.

Mettre à jour la documentation et les fichiers du projet.

Veiller à ce que la conception et la mise en œuvre des activités répondent aux besoins de protection des réfugiés et autres populations vulnérables et contribuent aux solutions durables pertinentes.

Assurer la conformité et le respect des procédures opérationnelles standards internes du projet, les politiques des RH, la vision du DRC et autres principes humanitaires.

Accepter toute autre attribution qui pourrait lui être donnée dans le cadre de ses missions.



COORDINATION ET REPRÉSENTATION



Représenter DRC et UNFD vis-à-vis des bénéficiaires.

Participer à des réunions de coordination, groupes de travail de protection/SGBV et de protection de l'enfance.

Coordonner avec ONARS, UNHCR, OIM, le UNFPA, UNICEF, les ONG de protection et d'autres acteurs clés sur les services de protection pour les réfugiés.

Travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes pour mettre en œuvre des normes communes de protection à Djibouti et élaborer des stratégies et des réponses communes.



PROFIL RECHERCHÉ



Citoyen Djiboutien

Licence en Sciences Sociales ou équivalent.

Au moins 02 années d’expérience dans un poste similaire, préférablement avec les organismes des Nations Unies ou ONG internationales.

Expériences en mobilisation sociale – Bon sens du relationnel





COMPÉTENCES



Bonne connaissance du contexte local d’Obock et maîtrise de la langue nationale Afar.

La maîtrise des langues locales, principalement l'Arabe est Obligatoire.

Excellentes capacités de gestion, de communication et d’analyse.

Capacités à gérer plusieurs tâches, à prendre des initiatives et à résoudre des problèmes.

Compétences en informatique, comprenant la maîtrise des principaux logiciels bureautiques tels que Word, Excel, PowerPoint.

Bonne connaissance de la protection, du droit national, des principes directeurs relatifs aux réfugiés, et/ou des principes des droits de l’homme.

Engagement à protéger les droits fondamentaux des individus.

Disposition à se déplacer à l’intérieur du territoire Djiboutien.



PROCESSUS DE SOUMISSION



Les candidats intéressés qui répondent aux critères du profil requis sont invités à présenter leur dossier comprenant une lettre de motivation et un CV avec les détails des qualifications et expériences.



Les demandes seront



A déposer sous pli fermé aux bureaux de DRC

•A Djibouti : Lot 49, rue de Khartoum, Héron

•A Obock : Villa Hassano, en face du CMH Obock.

L'enveloppe doit être anonyme et ne porter que la mention « Candidature au poste d'Assistant chargé de protection ».



Ou



A envoyer à l'adresse électronique suivante vacances@drcdjibouti.org avec la mention en Objet « Candidature au poste d'Assistant chargé de protection ».



Au plus tard le Jeudi 02 Novembre 2017

