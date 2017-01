RECRUITEMENT DES CHAUFFEURS à Djibouti

Nous avons le plaisir de vous annoncez le recruitement des chauffeurs pour Juber societe de transport individuel (Juber society for individual transportation).



Conditions



CV de votre profil

Permis de conduire au minimum 3 ans d availabilite

caisier judiciaire vierge

diplome copie, carte d identite copie, et une photo

langue telque francais et anglais ( lire et parler)

